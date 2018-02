Actualidade

Um bombista suicida fez-se explodir na zona das embaixadas, em Cabul, capital do Afeganistão, matando uma pessoa e ferindo pelo menos outras seis, a poucas dezenas de metros do quartel-general da Nato, revelou o governo afegão.

O porta-voz do Ministério do Interior do Afeganistão, Najib Danish, admitiu que o número de vítimas mortais pode vir a aumentar.

Até agora, ninguém reclamou a autoria do atentado, mas no passado os Taliban e o grupo terrorista Estado Islâmico promoveram atentados semelhantes em Cabul.