Seca

Os produtores do nordeste algarvio, no distrito de Faro, reclamam medidas urgentes do Governo para enfrentar a seca e dizem que a falta de água naquele território está a fazer com que muitos fiquem endividados.

"Estamos muito perto da fronteira, ao lado do Alentejo, temos exatamente o mesmo clima, ou pior, mas medidas diferentes", queixou-se à Lusa Valter Luz, vice-presidente da Cumeadas, Associação de Produtores do Nordeste Algarvio.

A Cumeadas, que reúne 400 associados, vai fazer uma exposição ao Governo a pedir uma nova medida de apoio aos produtores agrícolas daquele território, ou, em alternativa, que a medida aberta há um ano tenha uma majoração de 80% e não de 50%.