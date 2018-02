Actualidade

A Assembleia Municipal do Cadaval aprovou na noite de sexta-feira a integração de sete trabalhadores no quadro de pessoal da câmara, no âmbito do Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP).

O Município do distrito de Lisboa reconhece que estes postos de trabalho "correspondem a necessidades permanentes, mas não têm o adequado vínculo jurídico" e propõe alteração ao mapa de pessoal, segundo a proposta aprovada por unanimidade, a que a agência Lusa teve acesso.

Dos sete trabalhadores, cinco desempenham funções nas áreas da rede viária, edifícios municipais e jardins afetos à Divisão de Serviços Urbanos e dois são assistentes operacionais da área da educação, pertencentes à divisão de Administração Geral.