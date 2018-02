Actualidade

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu mais de nove mil artigos falsificados, no valor de 115 mil euros, no âmbito de uma investigação iniciada no ano passado, foi hoje divulgado.

Através da sua Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal, a ASAE desenvolveu uma investigação a um grande distribuidor de artigos contrafeitos, da zona norte do país.

Essa operação resultou na realização de quatro mandados de busca, incluindo residência e armazéns dissimulados, na zona histórica do Porto, e na realização de inspeções a estabelecimentos na zona central do Porto e em Vila do Conde, informa a ASAE em comunicado.