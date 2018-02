Actualidade

A exposição "Ao encontro de Damião de Goes, para José Mariano Gago", da fotógrafa Luísa Ferreira, é inaugurada no domingo, em Alenquer, num testemunho da derradeira investigação do antigo ministro da Ciência, dedicada ao humanista português.

Patente no Museu Damião de Goes e das Vítimas da Inquisição, onde vai ficar até 31 de março, a exposição resulta de um convite feito por Mariano Gago a Luísa Ferreira, pouco antes da sua morte, em 2015, para que o acompanhasse a Alenquer, terra natal do autor da "Descrição da Cidade de Lisboa", e aí recolhesse imagens das representações de Damião de Goes e do universo a ele associado.

A concretização do projeto artístico acabou por se materializar num testemunho da investigação do próprio cientista Mariano Gago (1948-2015), sobre o autor humanista, cruzando ou mesmo sobrepondo imagens das suas notas, dos seus objetos, dos seus locais, com as imagens dos escritos, dos objetos e das paisagens ainda hoje associadas a Damião de Goes (1502-1574).