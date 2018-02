Actualidade

O Banco Central Europeu (BCE) anunciou hoje que o terceiro maior banco da Letónia, o ABLV, estava já a falir ou era provável que falisse segundo as regras europeias, o mesmo acontecendo com a sua sucursal no Luxemburgo.

"Devido à significativa deterioração da sua liquidez, o banco provavelmente não consegue pagar as suas dívidas ou outras responsabilidades quando chegar o prazo", lê-se num comunicado do BCE.

"O banco não tinha fundos imediatamente disponíveis suficientes para suportar uma 'corrida aos depósitos' antes de entrar em funcionamento o procedimento de pagamento pelo fundo de garantia dos depósitos da Letónia", acrescenta o documento.