O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, garantiu hoje que o partido não abdica de ser comunista e está "consciente e orgulhoso do seu papel", considerando que a "superação do capitalismo" precisa de um PCP "forte e reforçado".

Na abertura da conferência do "II Centenário do Nascimento de Karl Marx", que decorre até domingo, em Lisboa, Jerónimo de Sousa defendeu que comemorar esta data é "erguer todas as capacidades para cumprir as tarefas da luta" que travam "em defesa dos interesses dos trabalhadores.

"Foi no processo mundial de alargamento da difusão do marxismo que, em 1921, foi fundado o Partido Comunista Português. Um Partido Comunista que não abdica de o ser, consciente e orgulhoso do seu papel, firme no seu ideal e na afirmação do seu projeto transformador e revolucionário de luta pela construção do socialismo e do comunismo", enfatizou.