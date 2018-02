Actualidade

A Capitania do Porto de Leixões, Matosinhos, e o INEM - Centro de Orientação de Doentes Urgentes no Mar (CODU-Mar) realizaram na madrugada de hoje o resgate médico de um tripulante de um navio de carga.

Em comunicado, a Marinha Portuguesa refere que o tripulante encontrava-se a bordo do navio de carga Orient Lucky, com bandeira do Panamá, a navegar a cerca de 110 milhas a oeste do porto de Leixões.

"O alerta chegou via telefónica a informar que um dos tripulantes, homem de nacionalidade chinesa, com 31 anos, estaria com tremores generalizados e convulsões", esclarece a Marinha.