A campanha eleitoral para as eleições presidenciais no Egipto arrancou hoje, com apenas um candidato a contestar o atual chefe de Estado, Abdelfatah al-Sisi, que concorre a um novo mandato de quatro anos.

O líder do partido Al-Gad, Musa Mustafa Musa, é o único que competirá com o atual presidente egípcio, tendo recebido críticas por se ter apresentado a votos no último momento e depois de ter anunciado o apoio à reeleição de Al-Sisi.

Segundo relatam os correspondentes locais da agência espanhola EFE, Musa é pouco conhecido e o partido que lidera não é nem muito popular nem muito organizado, pelo que fará campanha com recursos limitados e sem se deslocar a muitas das províncias do Egipto.