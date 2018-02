Actualidade

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, considerou hoje que a equipa vai ter no domingo um dos jogos mais difíceis até final da época como visitante, quando defrontar o Portimonense, na 24ª jornada da liga de futebol.

Sérgio Conceição fez a antevisão da deslocação ao estádio municipal de Portimão, prevista para as 20:15 de domingo, numa unidade hoteleira de Lagos, no Algarve, onde o FC Porto está em estágio há três dias a preparar o encontro com Portimonense, depois de ter rumado ao Algarve a seguir à conclusão do jogo com Estoril, cuja segunda parte tinha sido adiada e só foi disputada na quarta-feira, acabando com vitória portista por 3-1.

"Esperamos encontrar uma equipa competente, que tem feito um excelente campeonato, que está talvez no melhor período da época", começou por dizer Sérgio Conceição, salientando que é uma visita a um estádio e campo "historicamente difícil".