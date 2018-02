Actualidade

O treinador Vítor Oliveira disse hoje que espera provocar "uma surpresa na receção ao favorito" FC Porto, antevendo que só um Portimonense no limite das suas capacidades poderá criar uma séria oposição ao líder da I Liga de futebol.

"Entendemos que o FC Porto é notoriamente favorito para este jogo, mas senti na minha equipa confiança e vontade de provocar uma surpresa, porque uma vitória com os portistas será sempre uma surpresa, porque ainda não perdeu para o campeonato", afirmou o treinador dos algarvios.

Vítor Oliveira falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do encontro que opõe no domingo, às 20:15, o Portimonense, 10.º classificado, com 27 pontos, ao FC Porto, primeiro, com 61.