O atirador olímpico português João Costa conquistou hoje a medalha de bronze em pistola, no Campeonato Europeu de tiro a 10 metros, em Gyor, na Hungria, ao somar 218.8 pontos na final.

João Costa, atirador do Sporting, tinha garantido a passagem à final na segunda posição. Na final, com oito atiradores, o português ficou atrás do turco Yusuf Dikec, com 241.6 pontos, e do russo Artem Chernousov, com 239.8.

Os atiradores António Manuel Santos e José Marracho não passaram da qualificação, concluindo as suas prestações no 66.º e 68.º lugares, respetivamente.