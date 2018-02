Actualidade

A secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, adiantou hoje que o Governo está a estudar novas medidas de segurança para todos os espaços de diversão noturna.

O gabinete da Secretaria de Estado está a coordenador um grupo de trabalho para o efeito e que foi criado na sequência das conclusões da avaliação de risco feita pela GNR e PSP em vários estabelecimentos depois dos incidentes na discoteca de Lisboa, Urban Beach, em dezembro.

"Nós já reunimos com a PSP e GNR no sentido de, após a identificação desses estabelecimentos, procurar tomar um conjunto de medidas, não só especificamente olhando as situações em concreto, como também um conjunto de medidas que possam ser transversais e que sejam adotadas em todas as zonas de diversão noturna", especificou hoje a governante, em Bragança, à margem das comemorações do dia do Comando Distrital da GNR.