Síria

As negociações na ONU sobre um possível cessar-fogo humanitário de um mês na Síria continuavam hoje à tarde, atrasando a votação da resolução no Conselho de Segurança que estava prevista para as 17:00, segundo fontes diplomáticas.

"Hoje, vamos ver se os russos têm uma consciência", disse a embaixadora dos Estados Unidos junto da ONU, Nikki Haley, aos jornalistas, sem dar mais pormenores.

"As negociações continuam, estamos a tentar um acordo", afirmou um diplomata, em declarações à agência noticiosa France Presse (AFP), sob a condição de anonimato.