Actualidade

O filme "Touch me not", da realizadora romena Adina Pintilie, venceu o Urso de Ouro do Festival de Cinema de Berlim, que distinguiu o norte-americano Wes Anderson com o Urso de Prata para melhor realização por "Ilha dos Cães".

"Touch me not", uma coprodução entre a Roménia, Alemanha, República Checa, Bulgária e França, foi ainda distinguido com o Prémio para a melhor primeira obra, numa cerimónia que decorreu hoje em Berlim, capital da Alemanha.

O júri internacional da Berlinale, presidido pelo realizador alemão Tom Tykwer, atribuiu ainda o Urso de Prata de melhor atriz a Ana Brun, pelo papel que interpreta em "Las Herderas", de Marcelo Martinessi, e o de melhor ator a Anthony Bajon, por "La Prière", de Cédric Khan.