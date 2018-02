Actualidade

Dois golos do brasileiro Jonas e um de Rafa valeram hoje ao tetracampeão em título Benfica um triunfo por 3-1 no reduto do Paços de Ferreira, em encontro da 24.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

A formação da casa marcou primeiro, aos nove minutos, por Luiz Phellype, mas, na segunda parte, Jonas 'bisou', aos 72 e 88, reforçando a liderança dos melhores marcadores, agora com 27 golos, com Rafa a fechar a contagem, aos 90+4.

O 'onze' de Rui Vitória, que somou o quarto triunfo consecutivo, passou a somar 59 pontos, menos dois do que o líder FC Porto (joga no domingo no reduto do Portimonense) e mais três do que o Sporting (anfitrião segunda-feira do Moreirense).