Actualidade

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, acusou sábado a oposição de atacar o sistema elétrico do país e pediu às Forças Armadas Venezuelanas (FAV) que ativem um plano especial contra a sabotagem no setor.

"A todos os comandantes dos quatro componentes das regiões e áreas de defesa, e à milícia bolivariana, pediu um plano especial contra a sabotagem e a guerra ao sistema elétrico, porque a direita pretende boicotar as eleições [presidenciais, previstas para 22 de abril] e tem um plano para atacar todo o serviço", disse.

Nicolás Maduro falava no Forte de Tiuna, a principal base militar de Caracas, no comando central dos Exercícios de Defesa e Independência 2018, intervenção que foi transmitida em simultâneo e de maneira obrigatórias pelas rádios e televisões do país.