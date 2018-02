Actualidade

A China exigiu hoje que os Estados Unidos cessem imediatamente a "prática errada" de impor sanções a entidades e pessoas chinesas, que são afetadas por medidas unilaterais contra a Coreia do Norte, anunciadas pela Casa Branca.

Os Estados Unidos impuseram na sexta-feira sanções a 27 empresas marítimas registadas ou com sede em países que mantêm relações comerciais com a Coreia do Norte, como a China, para "aumentar a pressão e isolar ainda mais" o regime norte-coreano.

As sanções económicas, divulgadas pelo Departamento do Tesouro norte-americano, também abrangem 28 navios com pavilhão dos mesmos países: Coreia do Norte, China, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Ilhas Marshall, Panamá, Tanzânia e as Comoros.