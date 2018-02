Actualidade

O grupo de canções que vai defrontar-se na final do Festival da Canção, a 04 de março, em Guimarães, fica completo hoje à noite, quando forem escolhidas sete das 13 concorrentes à segunda semifinal do concurso.

A final do Festival será disputada por 14 canções. Sete foram escolhidas há uma semana, na primeira semifinal, e as restantes são anunciadas hoje, dia em que decorre, no estúdio da RTP de Lisboa, a segunda semifinal.

Este ano concorrem ao festival 26 temas. A RTP lançou o convite a 22 compositores para que apresentassem uma canção original, inédita, no concurso. A estes 22 juntaram-se três autores que responderam a concursos e um escolhido por Salvador Sobral, vencedor da edição de 2017.