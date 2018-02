Actualidade

Uma marcha de católicos contra a continuidade do Presidente Joseph Kabila no poder foi dispersa pela polícia hoje, após uma missa na catedral de Kisangani, no nordeste da República Democrática do Congo (RD Congo), e provocou feridos, constatou um jornalista da AFP.

Centenas de fiéis que saíram da missa iniciaram uma marcha antes de serem dispersos pelas forças de segurança, que usaram gás lacrimogéneo e munições reais.

Pelo menos duas pessoas foram feridas na sequência de tiros das forças de segurança, de acordo com o correspondente da agência de notícias francesa.