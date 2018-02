Actualidade

Gal Costa, Gilberto Gil e Nando Reis, "três mosqueteiros da canção", apresentam em março, em Portugal, o projeto "Trinca de Ases", criado em homenagem ao advogado Ulysses Guimarães (1916-1992), opositor à Ditadura Militar, no Brasil.

"Este é um projeto mais roqueiro, pela presença do Nando Reis", que foi o baixista da banda Titãs, "ainda que tenha incursões variadas da música popular do Brasil, um projeto ao qual tanto eu como Gal [Costa] nos associámos, tanto mais que a Gal teve um passado importante no 'rock n'roll'", disse Gilberto Gil à agência Lusa, acrescentando que, desde a apresentação do projeto, "muita coisa se foi alterando".

Os "dois rapazes e uma garota", como Gil apresentou os três músicos, atuam nos dias 09 e 10 de março, em Lisboa, no Campo Pequeno, e, no dia 11, no Coliseu do Porto, e contam ainda com a participação do percussionista Kaina do Jêjê e do baixista Magno Brito.