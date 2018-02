Actualidade

O produtor de vinhos da Bairrada Casimiro Gomes lança no início de março um novo vinho, batizado com o nome da mãe, que o levou a resgatar práticas vitícolas da região com mais de 50 anos.

A marca Regateiro lança a 02 de março, em Águeda, o Vinha D'Anita, um tinto composto integralmente pela casta Baga e que o produtor Casimiro Gomes dedica à mãe, Ana Ganhoto, tratada pelos mais próximos por Anita.

A ligação deste vinho à mãe não se fica apenas pelo nome que pediu emprestado para a submarca, mas por o produtor ter optado por fazer um vinho à imagem das preferências da sua progenitora.