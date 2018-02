Actualidade

As negociações entre Timor-Leste, a Austrália e as petrolíferas terminaram esta semana sem um acordo sobre o modelo de desenvolvimento dos poços de Greater Sunrise, no Mar de Timor, segundo confirmou uma comissão das Nações Unidas.

Em comunicado divulgado hoje, a Comissão de Conciliação explica ter concluído o seu "engajamento com Timor-Leste e Austrália sobre o caminho para o desenvolvimento dos campos de gás de Greater Sunrise na sessão final de conciliação", que decorreu em Kuala Lumpur, na Malásia.

Durante uma semana "intensa", segundo explicou à Lusa fonte próxima às negociações, as três partes não conseguiram acordar no modelo a adotar, ou o uso de um gasoduto para Darwin, no Norte da Austrália (DLNG, na sua sigla em inglês) ou para o sul de Timor-Leste (TLNG, na sua sigla em inglês).