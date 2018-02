Actualidade

A Coreia do Norte classificou hoje as últimas sanções unilaterais dos Estados Unidos como um "ato de guerra", conforme indica um comunicado da agência norte-coreana KCNA.

Na passada sexta-feira, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou as novas medidas para isolar a Coreia do Norte, definindo-as como "as mais pesadas sanções já impostas contra um país".

Em causa estão limites a 27 empresas marítimas registadas ou sediadas em países que mantêm relações com a Coreia do Norte.