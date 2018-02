Actualidade

A delegação norte-coreana enviada para a cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang está disponível para falar com os Estados Unidos, representados no evento por Ivanka Trump, conforme indicou hoje fonte do gabinete presidencial sul-coreano.

A Coreia do Norte classificou hoje as últimas sanções unilaterais dos Estados Unidos como um "ato de guerra", conforme indica um comunicado da agência norte-coreana KCNA.

Na passada sexta-feira, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou as novas medidas para isolar a Coreia do Norte, definindo-as como "as mais pesadas sanções já impostas contra um país".