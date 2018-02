Actualidade

A UNICEF disse hoje que 85% das crianças sírias refugiadas na Jordânia vivem na pobreza, 38% não estão na escola e quase metade dos menores de cinco anos não têm acesso a cuidados de saúde adequados.

Citado pela agência AP, o representante da UNICEF na Jordânia, Robert Jenkins, disse que as conclusões, baseadas nas respostas de "centenas de famílias" entre os 660 mil refugiados registados na Jordânia, mostram que as crianças "estão a enfrentar um momento desafiante", no que concerne ao cumprimento das suas necessidades básicas.

Robert Jenkins incentivou ainda os países doadores a "intensificarem" as ofertas, dado o momento de "crescente necessidade".