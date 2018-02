Actualidade

Pelo menos duas pessoas morreram à passagem de uma forte tempestade, com ventos e chuva fortes e também granizo, na zona centro dos Estados Unidos, que arrancou árvores e destruiu casas e veículos.

Segundo relataram as autoridades locais, citadas pela agência americana AP, a tempestade causou a morte a um homem de 83 anos que vivia numa caravana, no estado de Arkansas, e de uma mulher de 79 anos, que estava dentro de casa, no estado de Kentucky, quando esta ruiu, enquanto o marido se salvou, com ferimentos ligeiros, por ter saído para ver o que se passava lá fora.

Em Osceola, a 257 quilómetros a norte de Memphis, no estado de Tennessee, um hotel ficou sem telhado, arrancado à passagem da tempestade.