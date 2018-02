Actualidade

Um homem de trinta anos foi morto a tiro hoje em Kinshasa pela polícia, na sequência das marchas católicas contra o Presidente Joseph Kabila, na República Democrática do Congo (RD Congo), de acordo com fontes hospitalares.

"Desde as 07:00 horas (locais, 06:00 horas em Lisboa) recebemos três feridos ligados à marcha dos católicos. Dois foram gravemente feridos por armas de fogo. O terceiro, que foi baleado no peito, acabou por morrer", disse o médico François Kajingulu, diretor do Hospital St. Joseph em Limete, no centro de Kinshasa.

Um agente "disparou contra o meu irmão de perto na paróquia de São Bento. Eu estava perto do meu irmão", disse à AFP o irmão da vítima mortal.