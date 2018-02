Actualidade

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP anunciou a detenção de 12 pessoas, a maioria (oito) por condução sob o efeito do álcool, no decorrer de uma operação realizada na madrugada de hoje nas freguesias de Alcântara e Estrela.

Em comunicado, a PSP refere ter detido mais quatro pessoas, uma por conduzir sem carta, outra por furto e uso de viatura, uma por tráfico de droga e uma outra por desobediência.

Nesta operação realizada, entre as 03:00 e as 06:00, pela 4.ª Divisão Policial, apoiada pela Divisão de Trânsito e pelo Núcleo de Segurança Privada, foram também instauradas 22 contraordenações por condução sob a influência do álcool e outras 19 contraordenações por infração ao Código da Estrada e legislação conexa.