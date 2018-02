Síria

França e Alemanha pediram hoje a Moscovo para exercer uma "pressão máxima" sobre a Síria com vista à aplicação "imediata" da resolução aprovada no sábado pela ONU que prevê um cessar-fogo humanitário no território sírio.

Numa conversa telefónica mantida hoje com o Presidente russo, Vladimir Putin, a chanceler alemã, Angela Merkel, e o chefe de Estado francês, Emmanuel Macron, sublinharam que será "crucial que a resolução [do Conselho de Segurança da ONU] seja aplicada rapidamente e integralmente", indicou uma fonte oficial alemã, num comunicado.

Merkel e Macron "pediram à Rússia para que neste contexto exerça uma pressão máxima sobre o regime sírio para obter uma suspensão imediata dos raides aéreos e dos combates", precisou a mesma nota informativa.