Actualidade

O México e os Estados Unidos abandonaram novamente os preparativos de uma visita a Washington do Presidente mexicano por causa do clima de tensão que ainda persiste a propósito do muro fronteiriço defendido pela administração Trump, foi hoje noticiado.

Segundo o diário norte-americano The Washington Post, a Casa Branca tinha indicado em meados de fevereiro que os Presidentes norte-americano e mexicano, Donald Trump e Enrique Peña Nieto, respetivamente, estavam empenhados em organizar um encontro.

Mas, de acordo com o jornal, os dois países concordaram em abandonar estes planos após uma conversa telefónica mantida na terça-feira entre os dois líderes.