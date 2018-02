Actualidade

O responsável pelo departamento de formação e prospeção do Sporting, Aurélio Pereira, foi hoje distinguido, por proposta da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), com a Ordem de Mérito da UEFA, uma das mais altas honras deste organismo.

A cerimónia de atribuição da Ordem de Mérito, que premeia o enorme contributo de Aurélio Pereira para o desenvolvimento do futebol português e europeu, realizou-se no jantar do Congresso da UEFA, em Bratislava, e foi recebida pela filha Mafalda Pereira.

O prémio surge na sequência de uma proposta da FPF à UEFA, na qual foram destacados os quase 50 anos de serviço ao Sporting Clube de Portugal, primeiro como treinador e, mais tarde, como chefe do departamento de 'scouting', que chefia há já 29 anos.