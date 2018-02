Actualidade

O líder FC Porto manteve-se hoje cinco pontos à frente do tetracampeão em título Benfica, ao golear no reduto do Portimonense por 5-1, em encontro da 24.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Marega (10 e 44 minutos), Otávio (16), Soares (59) e Brahimi (66) apontaram os tentos da formação 'azul e branca', os dois últimos com assistências do estreante Diogo Dalot, enquanto Lucas Possignolo (90+2) faturou para os locais.

Na tabela, o FC Porto passou a contar 64 pontos, mais cinco do que o Benfica e, provisoriamente, oito face ao Sporting (recebe na segunda-feira o Moreirense), que visita na sexta-feira o Dragão, enquanto o Portimonense soma 27, no 10.º lugar.