Mafra

Mafra continua sem atrair turismo literário por manter fora da visita ao palácio e à vila a abordagem a José Saramago e sua obra, 20 anos depois da vitória do Nobel.

Segundo afirmou à agência Lusa o investigador Marcelo Gonçalves Oliveira, que leciona a disciplina de Literatura e Destinos Culturais na Universidade Europeia, «[seu eu] quiser ir a Mafra fazer uma visita ao palácio ligada a José Saramago não posso, porque, apesar de conhecer a sua obra e poder visitar o palácio ou a vila, falta algo que faça a ligação entre os dois».

No estudo intitulado “Mafra e Saramago. Estratégias de mediação entre um potencial Património Mundial da Humanidade e uma obra-prima literária do Prémio Nobel”, investigadores daquela universidade consideraram que Mafra só tem a ganhar com a promoção do destino através de Saramago e do romance“Memorial do Convento, inspirado na história da construção do palácio e traduzido em 50 línguas.

Numa altura em que Mafra formalizou a candidatura do palácio a património mundial da UNESCO, os investigadores recordaram que a ligação do património à literatura universal é um dos critérios apreciados pela organização, que distingue também as “Cidades da Literatura”.

«O facto de não haver referências a Saramago no palácio e na vila não prejudica a candidatura, mas se existissem poderiam beneficiá-la», salienta Marcelo Gonçalves Oliveira.

Nesse sentido, os investigadores defendem que a literatura pode promover experiências de diferentes e recomendam ainda que se recorra às novas tecnologias: «Em vez de remeter para o escritor, pode remeter-se o Memorial do Convento, cujas personagens principais Baltazar e Blimunda são muito queridas de quem lê e acabam por representar a população de Mafra», exemplificou Marcelo Gonçalves Oliveira.