OE2018

A Direção-Geral do Orçamento (DGO) divulga hoje a síntese de execução orçamental em contas públicas de janeiro, sendo que o Governo estima reduzir o défice para 1,1% do Produto Interno Bruto (PIB) em contabilidade nacional em 2018.

A execução orçamental do primeiro mês do ano não permite antecipar conclusões sobre o desempenho no conjunto deste ano, mas será um primeiro indicador sobre o impacto nas contas públicas das medidas adotadas no Orçamento do Estado para 2018 (OE2018).

Os números divulgados pela DGO são apresentados em contabilidade pública, ou seja, têm em conta o registo da entrada e saída de fluxos de caixa, e a meta do défice fixada é apurada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) em contas nacionais, a ótica dos compromissos, que é a que conta para Bruxelas.