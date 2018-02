Actualidade

A Sonae Sierra e a Impresa Pizzarotti & c. S.p.A. vão desenvolver em parceria um projeto de reconstrução urbana de 200 milhões de euros em Parma, Itália, que engloba um centro comercial e um 'retail park', anunciaram hoje as empresas.

Em comunicado, os promotores adiantam que o novo destino comercial será desenvolvido por uma 'joint venture' detida por ambos em partes iguais, estando a abertura do projeto - que prevê 74.000 metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL) e 170 lojas, o que faz do empreendimento "um dos maiores" no norte de Itália - prevista para o outono de 2019.

A Sonae Sierra ficará responsável pela gestão e comercialização do centro comercial e do 'retail park', sendo o investimento previsto de 200 milhões de euros "parcialmente financiado por um conjunto de bancos representados pelo UniCredit, como agente bancário, e pelo Banca IMI e Banco BPM".