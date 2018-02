Actualidade

O capotamento de um autocarro com fiéis que regressavam de uma peregrinação à província do Uíge, norte de Angola, provocou hoje seis mortos e 25 feridos, de acordo com informações da polícia angolana.

O acidente com o autocarro, que transportava 52 pessoas, fiéis da igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo, deu-se cerca de 02:00 (menos uma hora em Lisboa), no troço da Estrada Nacional 140 no município de Samba Caju, província do Cuanza Norte, tendo os 25 feridos sido transportados inicialmente para os hospitais locais.

Já ao final da manhã de hoje, alguns dos oito feridos em estado grave começaram a ser transportados, por helicópteros, para as principais unidades hospitalares de Luanda, relataram as mesmas fontes.