A coordenadora do BE, Catarina Martins, defendeu hoje que só um acordo à esquerda "pode permitir opções de investimento público que combatam os problemas estruturais da economia portuguesa", defendendo uma aposta concreta na ferrovia.

Na conferência de imprensa de abertura das jornadas parlamentares do BE, que decorrem até terça-feira no distrito de Leiria, Catarina Martins defendeu que "não há gavetas separadas" e por isso "não há investimento público sem Orçamento do Estado, não há estratégia 2030 [fundos comunitários] sem investimento público".

O BE propõe assim que se faça no debate estratégico sobre o investimento público o mesmo que se tem feito, graças ao acordo parlamentar à esquerda, "sobre os rendimentos do trabalho".