Seca

Atualmente, "sem Alqueva", a área "enfrentaria uma situação catastrófica, com milhares de hectares de culturas completamente perdidos", disse à agência Lusa o presidente da Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva (EDIA), José Pedro Salema.

"Nos últimos três anos, as afluências à albufeira do Alqueva têm sido muito pouco significativas, fruto da baixa precipitação que se tem feito sentir, sempre abaixo da média", mas, "ainda assim", o empreendimento "conseguiu garantir água, sem restrições, para todos os seus usos, em particular o abastecimento público e a agricultura", frisou.