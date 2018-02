Actualidade

A Aliança das organizações da sociedade civil guineense entregou hoje ao chefe do Estado, José Mário Vaz, uma proposta de saída da crise no país que, entre outros, defende a dissolução do Parlamento e convocação de eleições legislativas.

O novo presidente do movimento nacional da sociedade civil guineense, Fodé Sanhá, foi quem liderou a delegação da Aliança, que congrega várias associações, hoje recebida em audiência por José Mário Vaz.

Em declarações aos jornalistas, Fodé Sanhá explicou que entregaram ao chefe do Estado a "contribuição da sociedade civil para saída da crise" e vão fazer a mesma coisa com os signatários do Acordo de Conacri e os restantes titulares de órgãos de soberania.