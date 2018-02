Actualidade

As cidades de Nice, Cannes, Grasse e Mouans-Sartoux, no sudeste de França, vão ser palco da 20.ª edição da Semana do Cinema Lusófono, de 21 a 27 de março, na presença de alguns realizadores.

Em exibição vão estar os filmes "Todos os Sonhos do Mundo", de Laurence Ferreira Barbosa, "São Jorge" de Marco Martins, "Cartas da Guerra", de Ivo M. Ferreira, "Menina", de Cristina Pinheiro, "A Fábrica de Nada", de Pedro Pinho, "Ausência", de Chico Teixeira, e "Casa Grande", de Fellipe Barbosa.

Apesar das dificuldades técnicas e financeiras, o festival vai cumprir 20 anos, naquilo que é descrito como "um milagre", por Pedro da Nóbrega, diretor do evento.