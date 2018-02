Actualidade

O presidente do PSD, Rui Rio, manifestou hoje a vontade de trabalhar com os 89 deputados do grupo parlamentar, mas avisou que os que "não quiserem colaborar" assumem essa responsabilidade.

"Os deputados são 89, à partida contamos com 89. Aqueles que não quiserem colaborar assumem essa responsabilidade de não colaborar, vou trabalhar com todos aqueles que quiserem trabalhar", afirmou Rui Rio, em resposta aos jornalistas no final de um almoço de trabalho com o Presidente da República, no Palácio de Belém, em Lisboa.

Questionado se irá reunir-se ainda esta semana com a bancada do PSD, depois de o líder parlamentar ter sido eleito com menos de 40% dos votos, Rui Rio respondeu: "O grupo parlamentar não tem a direção toda eleita ainda, deixe eleger a direção toda, deixe estabilizar", disse, referindo-se à eleição dos coordenadores e dos vice-coordenadores da bancada, que ainda não ocorreu.