Incêndios

O ministro da Agricultura, Luís Capoulas Santos, sublinhou hoje o "esforço gigantesco" que está a ser feito na limpeza zonas de risco de incêndio para evitar a repetição das tragédias de 2017.

No concelho de Porto de Mós, junto a um pinhal que está a ser limpo na Bezerra, no alto da Serra dos Candeeiros, o ministro apelou para que "os proprietários, os municípios e todos os que possam, contribuam para que o ano de 2018 seja um ano em que a incidência dos incêndios seja menor e, sobretudo, não haja perda de vidas e mais sofrimento humano, para que 2017 não se volte a repetir".

Capoulas Santos, que, para além daquele terreno intervencionado pelo município, acompanhou os trabalhos de limpeza de uma área da responsabilidade do Estado, em Bouceiros, sublinhou o "esforço gigantesco", que "terá de mobilizar todo o país: o Estado, através do Governo e dos diversos ministérios, as autarquias e, sobretudo, os proprietários, porque em Portugal mais de 93% da floresta é propriedade privada".