O levantamento nacional das necessidades de realojamento identificou "25.762 famílias em situação habitacional claramente insatisfatória", das quais 53% vivem em espaços arrendados, segundo o relatório do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), consultado hoje pela Lusa.

"Ensaiou-se uma estimativa global do investimento necessário para responder às carências habitacionais identificadas, concluindo-se que o investimento total envolvido, tendo em conta os pressupostos assumidos, rondará os 1.700 milhões de euros", lê-se no relatório "Levantamento Nacional das Necessidades de Realojamento Habitacional", datado deste mês de fevereiro.

No âmbito deste levantamento nacional, o IHRU revelou que há 187 municípios com carências habitacionais sinalizadas, existindo "14.748 edifícios e 31.526 fogos sem as condições mínimas de habitabilidade".