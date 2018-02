Actualidade

O filme "Terra Franca", primeira longa-metragem da realizadora portuguesa Leonor Teles, foi selecionado para o Festival Internacional do Documentário Cinéma du Réel, que se realiza em março, em Paris.

A organização revelou hoje os filmes em competição, entre curtas e longas-metragens, e entre eles está um novo filme de Leonor Teles, que contava até agora com as curtas-metragens "Balada de um batráquio" (2016) e "Rhoma Acans" (2012).

Produzido por Uma Pedra no Sapato, o documentário "Terra Franca" centra-se em Albertino Lobo, um pescador que vive à beira do rio Tejo, cujo retrato foi filmado por Leonor Teles ao longo das quatro estações do ano, lê-se na sinopse.