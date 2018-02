Actualidade

O BE apresentou hoje uma iniciativa para que o Governo impeça a prospeção de petróleo na bacia de Peniche, pretendendo que não sejam atribuídas novas licenças e se cassem as que estão em vigor em todo o país.

Durante uma visita ao Forte de Peniche, no âmbito das jornadas parlamentares do BE que decorrem até terça-feira no distrito de Leiria, o líder parlamentar bloquista, Pedro Filipe Soares, explicou que o projeto de resolução que vai dar entrada no parlamento "pretende acompanhar aquilo que foi já pretendido pelos ativistas desta região".

"Especificamente para na bacia de Peniche que não haja nenhuma atribuição de novas licenças e que aquelas que estejam em vigor sejam cessadas", concretizou.