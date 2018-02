OE2018

Os pagamentos em atraso das administrações públicas atingiam 1.188 milhões de euros no final de janeiro, mais 276 milhões de euros do que no mesmo mês de 2017, segundo informação hoje divulgada pela Direção-Geral de Orçamento (DGO).

Já face a dezembro passado, o aumento em janeiro dos pagamentos em atraso foi de 115 milhões de euros.

Dos 1.188 milhões de euros de pagamentos em atraso no final de janeiro, a maior parte refere-se ao setor da saúde, destacando-se os 951 milhões de euros em dívida em atraso dos Hospitais E.P.E - Entidade Pública Empresarial (acima dos 837 milhões de dezembro e dos 613 de janeiro de 2017).