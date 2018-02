Actualidade

O vice-presidente do Governo dos Açores afirmou hoje que a reforma do setor público empresarial não terá implicações no apuramento do défice e da dívida da região, que é de 1,596 milhões de euros.

"Do ponto de vista de resultados para impacto da dívida e do défice, não haverá alteração direta da mesma. Há ganhos de eficácia e eficiência e poupanças que se irão refletir depois nos resultados da região", declarou Sérgio Ávila aos jornalistas.

O Governo dos Açores vai reduzir a sua participação direta e indireta em empresas e associações no âmbito de uma reforma do setor público empresarial regional que inclui a extinção de empresas, entre elas a Saudaçor, foi hoje anunciado.