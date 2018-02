Actualidade

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) alertou para um agravamento gradual das condições do estado do mar a partir de hoje e até sexta-feira, com ondas que podem chegar aos nove metros de altura.

"A agitação marítima será forte, com previsões de ondas de seis metros de altura, podendo atingir os nove metros nos quadrantes oeste e sudoeste, em especial no arquipélago da Madeira e no Continente, a sul do Cabo Espichel, costa Vicentina e Algarve", lê-se, num comunicado.

Apesar do agravamento ter início hoje, a AMN salienta que a agitação marítima terá especial incidência a partir de quarta-feira, prolongando-se até sexta.