Mau tempo

A Câmara do Funchal decidiu hoje encerrar espaços verdes e complexos balneares do concelho e a Marinha reforçou o seu dispositivo na Madeira por causa das previsões de mau tempo no arquipélago a partir da próxima madrugada.

"Em virtude do agravamento das condições meteorológicas no concelho, previsto pelo Serviço Regional de Proteção Civil a partir da madrugada de terça-feira, dia 27 de fevereiro, e até à próxima quinta-feira, dia 01 de março, serão tomadas diversas precauções pela autarquia, nomeadamente em relação ao encerramento de jardins, espaços verdes urbanos e complexos balneares do concelho", lê-se num comunicado divulgado pela Câmara Municipal do Funchal.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou o arquipélago da Madeira sob aviso laranja (o segundo mais grave) entre as 09:00 as 15:00 de terça-feira por causa da previsão de chuva, por vezes muito forte, e condições favoráveis à ocorrência de trovoada.